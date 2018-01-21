Kullanılmayan binanın bodrumunu kazdılar

SAMSUN - Samsun'un Alaçam İlçesinde bir binanın bodrum katında kazı yapan definecileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, ilçenin Çeşme Mahallesi meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Polise, İstiklal sokakta Saynur İnan'a ait kullanılmayan binanın bodrum katından gürültüler geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler olay yerine geldiklerinde bodrum katında kazı yapıldığını tespit etti. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ve ya kişiler tarafından yapılan kazı çalışmalarında kullanılan kazma,kürek, manila, ısıtıcı ve kovalar ele geçirildi.Kazı yapılan yerde inceleme yapan Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri de henüz kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.