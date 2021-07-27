Kullanılmayan binadaki Atatürk büstünün bahçeye atılmasına inceleme

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, 5 yıldır kullanılmayan yüksekokul binasındaki Atatürk büstü, bahçeye atıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, 5 yıldır kullanılmayan yüksekokul binasındaki Atatürk büstü, bahçeye atıldı. Fotoğraflarının çekilip, paylaşılmasının ardından büst, bulunduğu yerden alınırken, kaymakamlık tarafından inceleme başlatıldı.

Şuhut merkezde yaklaşık 5 yıldır kullanılmayan eski Şuhut Meslek Yüksekokulu (MYO) binasındaki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bahçeye atıldı. Atatürk büstünün fotoğraflarını çekenler, sosyal medyadan paylaşarak, tepki gösterdi. Bunun üzerine Atatürk büstü, bulunduğu yerden alınırken, Şuhut Kaymakamlığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerel bir haber kanalında ilçemizde yaklaşık olarak 5 yıl önce boşaltılan eski meslek yüksek okul binasında bulunan Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığına dair haber yapılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca adli işlem başlatılmış olup, konunun aydınlığa kavuşturulması Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.CHP İlçe Başkanı Mehmet Kahraman da sosyal medya hesabından "Atatürk büstü çöplere atılmış. Yapılan saygısızlığı kınıyor, yetkilileri bir an önce göreve çağırıyorum" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı