Kullanılmayan binada yangın çıktı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, metruk haldeki eski sağlık ocağı binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'nda kullanılmayan 3 katlı sağlık ocağı binasının çatı katında, saat 11.30 sıralarında, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binanın çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

- Denizli