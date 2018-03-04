Kullanıcıların Güvenlik Alanındaki Farkındalıkları Nasıl Arttırılabilir?

Secure Future CEO'su Cem M. Kotanoğlu, kullanıcıların güvenlik alanındaki farkındalıklarının nasıl arttırılabileceği konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kurum farkındalığı ile kullanıcı farkındalığını birbirinden ayırt etmenin gerektiğini, IT yöneticilerinin güvenlik farkındalığını yaşadıklarını ve bunu da kurumlarına adapte etmeye çalıştıklarını belirten Kotanoğlu, Secure Future olarak güvenlik farkındalığını arttıracak çözümler sunduklarını ifade etti.