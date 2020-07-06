Kullanıcıların Facebook'larını Çalıyorlardı! İşte O Uygulamalar Google Play Store, telefonlarımızı birçok açıdan kullanışlı kılan milyonlarca uygulamanın bulunduğu bir yer. Google, uygulama mağazasında zararlı uygulamalar bulunmadığından emin olmak için elinden geleni yapsa da

Google Play Store, telefonlarımızı birçok açıdan kullanışlı kılan milyonlarca uygulamanın bulunduğu bir yer. Google, uygulama mağazasında zararlı uygulamalar bulunmadığından emin olmak için elinden geleni yapsa da gözden kaçanlar olabiliyor. Son olarak, kullanıcıların Facebook giriş bilgilerini çalan 25 uygulama keşfedildi. Bu Android uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz silmenizde fayda var.

2 Milyondan Fazla İndirme!

Google, mağazada kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini tehlikeye atan uygulamaları arayan tek şirket değil. Siber güvenlik şirketi Evina, içine kötü amaçlı yazılım gizlenmiş Android uygulamaları arıyor ve son olarak kullanıcıların Facebook kimlik bilgilerini çalan 25 uygulamanın bir listesini yayınladı. Uygulamalar, Google'a bildirilir bildirilmez mağazadan kaldırıldı. Liste, kart oyunlarından dosya yöneticilerine, adım sayardan el feneri uygulamasına kadar çok farklı işlevlere sahip uygulamaları içeriyor ve toplamda 2 milyondan fazla indirmenin gerçekleştiği görülüyor.

Super Wallpapers Flashlight - 500.000 İndirme

Padenatef - 500.000 İndirme

Wallpaper Level - 100.000 İndirme

Contour level wallpaper - 100.000 İndirme

iPlayer & iWallpaper - 100.000 İndirme

Video Maker - 100.000 İndirme

Color Wallpapers - 100.000 İndirme

Pedometer - 100.000 İndirme

Powerful Flashlight - 100.000 İndirme

Super Bright Flashlight - 100.000 İndirme

Super Flashlight - 100.000 İndirme

Solitaire Game - 100.000 İndirme

Accurate scanning of QR code - 50.000 İndirme

Classic card game - 50.000 İndirme

Junk file cleaning - 50.000 İndirme

Synthetic Z - 50.000 İndirme

File Manager - 50.000 İndirme

Composite Z - 50.000 İndirme

Screenshot Capture - 10.000 İndirme

Daily Horoscope Wallpapers - 10.000 İndirme

Wuxia Reader - 10.000 İndirme

Plus Weather - 10.000 İndirme

Anime Live Wallpaper - 100

iHealth Step Counter - Bilinmiyor

com.tqyapp.fiction - Bilinmiyor

Facebook'un Uygulamalarına Giriş Yaparken Dikkat!

Kötü amaçlı yazılım, kullanıcı Facebook tarafından geliştirilen bir uygulamayı açar açmaz devreye giriyor. Kullanıcıyı uygulamayı açtığında hemen sahte Facebook giriş sayfası içeren bir tarayıcı sekmesine yönlendiriliyor ve uygulamanın üstünde görüntüleniyor. Kullanıcı Facebook kullanıcı adı ve şifresi girdiğinde kötü amaçlı yazılım bu bilgileri alıp belirlenen sunuculara gönderiyor. Açıkçası teknoloji meraklılarının düşmeyeceği bir tuzak. İlk kez Android telefon kullanan genç veya yaşlı biri kolayca kanabilir.

Kaynak: Tamindir