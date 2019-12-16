: Kullanıcıların Duygularına Göre Hareket Eden Araçlar

16.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:47

Kullandığınız otomobilin duygularınızı hissettiğini ve neşeli ya da üzgün olduğunuz durumlara göre müzik çaldığını düşünün. Texas A&M Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı farklı duygularla eşleşen beyin dalgalarını inceliyor ve bunları otonom araçlara öğretmeyi amaçlıyor

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