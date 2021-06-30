Kullanıcılar yeni markaları GittiGidiyor'da keşfediyor
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Kullanıcılar yeni markaları GittiGidiyor'da keşfediyor

Kullanıcılar yeni markaları GittiGidiyor'da keşfediyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor'da oyuncu Fahriye Evcen'in yeni koleksiyonu satışa sunuldu.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor'da oyuncu Fahriye Evcen'in yeni koleksiyonu satışa sunuldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, yeni ürün ve marka iş birlikleriyle farklı kategorilerdeki milyonlarca ürünü kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü (CCO) Bülent Elçin, marka iş birliklerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, oyuncu Evcen'in markasını GittiGidiyor kullanıcılarıyla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Elçin, daha önce de ünlü isimlerin markalarını ilk kez GittiGidiyor'da kullanıcılarla buluşturduklarını anımsatarak, "Platformumuzda zengin ürün ve fiyat çeşitliliği sunmayı önemsiyor, markaların tanıtım noktası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde de kullanıcılarımızın en yeni markaları keşfetmelerini sağlayacak ve iş ortaklarımızın işlerini büyütmelerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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