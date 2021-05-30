Kullanıcılar makine ve ekipmanlara "dijital platform" aracılığıyla daha hızlı ulaşacak

Sakarya'da hızlı erişim sağlanması amacıyla tüm makine ve ekipmanların dijital platformda toplanacağı projeyle ekonomik kayıpların önüne geçilerek bölgesel kalkınmanın hızlandırılması hedefleniyor.

Sakarya'da hızlı erişim sağlanması amacıyla tüm makine ve ekipmanların dijital platformda toplanacağı projeyle ekonomik kayıpların önüne geçilerek bölgesel kalkınmanın hızlandırılması hedefleniyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ve Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) iş birliğinde hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansınca (MARKA) desteklenen "İmalat Sanayi Makina Envanteri Oluşturma" projesi, makine üreticilerini, sahiplerini ve kullanıcılarını dijital platformda buluşturarak envanter tespitine imkan sağlıyor.

Proje kapsamında kentte atıl ya da hazırda kullanılan veya kiralanabilir durumda olan farklı kategorideki tüm makine ve ekipmanlar, dijital platforma taşınıyor. Böylece makine veya ekipman ihtiyacı oluşan kullanıcılar, "makinaenvanteri.com" adresinden platforma girerek, kullanıcı adı ve şifre gerekmeden istediği ürünün nerede, hangi firmada olduğunu görebiliyor.

Firmalardan meslek ve sanayi odalarına, yerel yönetimlerden akademi camiasına kadar birçok kesimin gireceği, şehirlerin ekonomik iç potansiyelinin artırılmasına zemin hazırlayan çalışma ile bölgesel kalkınmanın hızlanması, iş ve yatırım ortamının gelişmesinin yanı sıra otomatik yönetim danışmanlığı ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

"Türkiye genelinde çok büyük seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum"

SESAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir, AA muhabirine, envanter geliştirme fikrinin güzel bir hikayeyle başladığını söyledi.

Şehir araştırmaları yaparken bir üreticinin kamyonla ürün boşalttığını gördüklerini anlatan Özdemir, "Üretimini İzmir'de yaptırmış. Oradan birinin, 'Bunu üreteceğiniz makine iki sokak ötede vardı zaten.' dediğini duyduk. Biz de bu kişilerin hayıflanmasından esinlendik. Yani iki sokak ilerideki makineyi bilmiyor, ürünlerini işletmeye İzmir'e kadar gitmiş. Velhasıl dedik ki 'Bizler şehrin kendi iç potansiyelini kullanamıyoruz.' Dolayısıyla şehirdeki ekonomiyi, iç potansiyeli artırabilmek için şehirde hangi makineler var, kimde kullanılabilir ve kiralanabilir makineler var, ortaya dökelim istedik." diye konuştu.

Amaçlarının, şehirde atıl durumda ya da hazırda kullanılan veya kiralanabilir durumda olan tüm makineleri bir platformda toplayarak iç ekonomik potansiyeli yükseltmek olduğunu vurgulayan Özdemir, "Sakarya'nın kendi iç potansiyeli için önemli olduğu gibi Türkiye açısından da ciddi potansiyeli olan bir proje. Her il bunu kendi bünyesinde yapmaya başladığında potansiyelini keşfedecek, çünkü iç potansiyelinizi tam olarak keşfetmeden ekonominizi, ihracatınızı büyütmeniz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, çalışmanın, Türkiye'ye örnek teşkil eden, şehrin potansiyellerini ortaya koyabilecek nadir projelerden olduğuna işaret ederek, "Benzerleri yapılmaya çalışılmakla beraber bu çapta bir çalışma yok. Dolayısıyla potansiyelinin Türkiye genelinde çok büyük seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum." dedi.

"Belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları sahip çıkmalı"

SESAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yavuz da tüm makineleri dijital platforma taşımayı ve görünürlüğünü sağlamayı istediklerini belirterek, 1 yıllık süre zarfında 1000 firmanın makinelerini platforma kaydetmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yavuz, şehirlerin iç dinamiğini yerel düzeyde artırmayı hedefleyen projeyi önemsediklerini vurgulayarak, "Hem makineyi kullananlar hem de ihtiyacı olanlar açısından zaman ve mekandan ciddi anlamda tasarruf sağlayacak bir çalışma. Makineye ihtiyacı olan, elindeki ham maddeyi nihai mala dönüştürmek isteyen tüm firmalar, bu dijital yazılım aracılığıyla kolaylıkla ihtiyacını bulabilecek ve çok hızlı şekilde karşılayabilecek. Bu şekilde ekonomi de iç dinamizmi yakalayacak." ifadelerini kullandı.

Firmalardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Yavuz, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına projeye destek vermeleri çağrısında bulundu.

"Yurt genelinde herkese ulaşmayı hedefliyoruz"

SAMİB Genel Sekreteri Ali Uğur Musaak ise üniversite sanayi iş birliğine çok önem verdiklerinin altını çizerek, bu projeyle kendilerine gelen SESAM'a tüm yönetim kuruluyla destek verdiklerini belirtti.

Projenin, makineciler için de çok büyük önemi olduğunu dile getiren Musaak, şunları kaydetti:

"Özellikle bizim üyelerimizden de çok iyi derecede geri dönüşler oldu. Projenin daha ileri boyutlara taşınabileceğini düşünüyoruz. Bu proje, sadece makine sektörünü de kapsamıyor, diğer sektörlerin de bu işe dahil olması gerekiyor. İlk etapta Sakarya'daki üyelerimizle görüşmelerde bulunduk. Tabii Türkiye'nin birçok noktasında üyelerimiz var. Bu anlamda ikinci etap çalışmalarıyla yurt genelinde herkese ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek