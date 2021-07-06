Kullanıcı erişiminin devre dışı kaldığı Akbank'ın siber saldırıya uğradığı iddiası
Banka kullanıcılarının bir süredir hesap bilgilerine erişememesi, sosyal medyada Akbank'ın siber saldırıya uğradığı iddialarını gündeme taşıdı. İddiaların ardından yapılan açıklamada, sistemdeki sorunun kaynağının siber saldırı olmadığı ifade edildi.
Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler bankanın hiçbir sistemine ulaşamadı. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi erişime kapandı.
AKBANK İDDİALARI YALANLADI
Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır." denildi.