Kullanıcı erişiminin devre dışı kaldığı Akbank'ın siber saldırıya uğradığı iddiası

Banka kullanıcılarının bir süredir hesap bilgilerine erişememesi, sosyal medyada Akbank'ın siber saldırıya uğradığı iddialarını gündeme taşıdı. İddiaların ardından yapılan açıklamada, sistemdeki sorunun kaynağının siber saldırı olmadığı ifade edildi.