Kullandığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kullandığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

Kullandığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde, kullandığı traktörünün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde, kullandığı traktörünün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gümüş (66), kendisine ait 43 PC 936 plakalı römorklu traktör ile Doğanlar köyündeki evine kum getirdi. Traktörü yanaştırarak kumu boşaltmak için araçtan inen Gümüş, römork kapağını açarken traktör yürümeye başladı. Traktörü durdurmak için hareket halindeki araca binmeye çalışan Gümüş, ayağını tekere kaptırdı. Kazada traktör altına kalan Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kullandığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti
Kullandığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Mesut Akusta Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Marcao Max Meyer Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kullandığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:38:37. #1.16#

title