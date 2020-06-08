Kullandığı traktörün altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti Bilecik'te kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Afgan uyruklu tarım işçisi feci şekilde hayatını kaybetti.

Bilecik'te kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Afgan uyruklu tarım işçisi feci şekilde hayatını kaybetti.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde Abdullah Ç. ait serada tarım işçisi olarak çalışan İsmail Kavendar (22) isimli Afgan uyruklu tarım işçisi iş bitiminde 21 AS 851 plakalı traktöre binerek, kullanmaya başladı. Kullandığı traktör ile daha birkaç metre gitmeden direksiyon hakimiyeti kaybeden Kavendar, aracı devirdi. Traktörün altında kalan Afgan uyruklu tarım işçisi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İsmail Kavendar cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ardından, Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, traktörü Abdullah Ç. ait olduğu iddia edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA