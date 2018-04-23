Kullandığı Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
Salihli ilçesinde kullandığı traktörün altından kalan sürücü hayatını kaybetti.
Salihli ilçesinde kullandığı traktörün altından kalan sürücü hayatını kaybetti.
Dombaylı Mahallesi'nde Ayhan Eriş (55) dün akşam saatlerinde traktörle zeytinliği sürmeye gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi ardından zeytinlik bölgesinde arama yapan ekipler, Eriş'in tarlada traktör sürdüğü sırada engebeli bölgede devrilerek takla atığını belirledi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Eriş'in hayatını kaybettiği tespit etti.
İtfaiye ekiplerin yardımı ile Eriş'in cesedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Eriş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Salihli Cumhuriyet savcısına olayla ilgili soruşturma başlattı.