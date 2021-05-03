Kullandığı traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kullandığı traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kullandığı traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de 62 yaşındaki çiftçi, tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de 62 yaşındaki çiftçi, tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahalle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hasan Saçaklı (62), tarlasında çift sürdüğü sırada kullandığı traktör devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Saçaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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