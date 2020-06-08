Kullandığı traktörden düşerek altında kalan çocuk öldü
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Kullandığı traktörden düşerek altında kalan çocuk öldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörden düşerek altında kalana 14 yaşındaki Armağan Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kullandığı traktörden düşerek altında kalan çocuk öldü
08.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:32

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörden düşerek altında kalana 14 yaşındaki Armağan Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Avcı'nın öldüğünü öğrenerek olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi. 

Olay, saat 19.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Cevizalan Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Avcı ve eşi Pınar Avcı sabah saatlerinde kendilerine ait tarlaya calışmaya gitti. Ailesi evde olmayan Armağan Avcı, evin önünde park halindeki traktörün başına gitti. Anahtarların traktörünün üzerinde olduğunu gören Armağan Avcı, kasasında bulunan darı çuvallarını evlerinin yanındaki hayvan damına boşalmak için araca bindi. Traktörü çalıştırıp ileri geri manevra yapan Avcı, direğe çarpınca, dengesini kaybedi düştü. Hareket halindeki traktör ise Armağan Avcı'nın üzerinden geçti. Kazayı gören 9 yaşındaki kardeşi Emir, durumu anne ve babasına bildirdi. Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirirken, komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Armağan Avcı'nın öldüğünü belirledi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Armağan Avcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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