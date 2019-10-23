Kullandığı traktörden düşen adam öldü
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Bahçekoy Mahallesi'nde 09 H 1815 plakalı traktörü kullanan Necip Güler, dengesini kaybedip traktörden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün sağ arka tekerinin altında kalan Güler'in olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi.
Güler'in cenazesi, Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.