Kullandığı traktörden düşen adam öldü

Kullandığı traktörden düşen adam öldü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

23.10.2019 22:28
Kullandığı traktörden düşen adam öldü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Bahçekoy Mahallesi'nde 09 H 1815 plakalı traktörü kullanan Necip Güler, dengesini kaybedip traktörden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün sağ arka tekerinin altında kalan Güler'in olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi.

Güler'in cenazesi, Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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