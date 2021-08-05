Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı
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Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı

Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın sürücüsü M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın sürücüsü M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler ise sınır dışı edilecek.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde dün jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı denetimler sırasında bir TIR durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde TIR'ın dorsesinde, 300 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu kaçak göçmen, havasızlık ve açlıktan halsiz bulundu. Jandarmanın su ve yemek dağıttığı göçmenler, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirildi.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, TIR şoförü M.A. ise gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan M.A. dün akşam sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı
Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı
Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı
Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı
Kullandığı TIR'da 300 kaçak göçmen yakalanan şoför tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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