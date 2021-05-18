Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip zarar verdi (2)

'KEPÇEYİ TIR'A YÜKLEYEBİLMEK İÇİN KALDIRIMDAN GEÇMEK ZORUNDA KALDIM'Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı iş makinesiyle plaja girip tehlikeli hareketler yaparak denizi kazdığı ileri sürülen kepçe operatörü Yakup Öksüz, tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

'KEPÇEYİ TIR'A YÜKLEYEBİLMEK İÇİN KALDIRIMDAN GEÇMEK ZORUNDA KALDIM'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı iş makinesiyle plaja girip tehlikeli hareketler yaparak denizi kazdığı ileri sürülen kepçe operatörü Yakup Öksüz, tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gideceği güzergah üzerine araçların park etmesi nedeniyle mecbur kaldığını öne süren Öksüz, "Gün içinde işim bitti. TIR çağırdım ama geç geldi. TIR'ın yanına giderken geçmem gereken yolun içine tam 5 araç park etmişti. İlahi bir gücüm olmadığı için paletin sadece birini kaldırım üzerinden geçirmek zorunda kaldım. Mecbur olduğum için sadece 13 kadar bordür taşı kırılmış. İnan ki hiç farkında olmadım. Ertesi gün zabıta ekipleri yanıma geldi. O zaman durumdan haberim oldu. Tamir edeceğimi söyledim. Ancak, 'Biz kendi ekiplerimize tamir ettireceğiz' deyip, cezai işlem yaptılar. Nasıl olduğunu anlamadım. Ertesi gün sosyal medya ayağa kalkmış. Yine de adımı, soyadımı ifşa etmelerini gerektirmezdi. Keşke olmasaydı" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin kendisi hakkındaki paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını da paylaşımında ileri süren Öksüz, ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bodrum Belediyesi'nin logosunu değil Bodrum'un simgesi olan logoyu kepçenin üzerine yapıştırdım. Çünkü ara sıra onların da işini yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin de işlerini yapıyorum. Kimsenin bunu kaldırmaya hakkı yok. Nitekim, bugün kaldırdım. Bodrum Belediyesi'ne zarar vermek için uğraşmadım. Neden böyle bir canilik yapayım ki bana ne faydası olacak. Dediğim gibi sadece mecbur olduğum için ve kepçeyi TIR'a yüklemek için oradan geçtim."

BODRUM,

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı iş makinesiyle plaja girip tehlikeli hareketler yaparak denizi kazdığı ileri sürülen operatör Yakup Öksüz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı