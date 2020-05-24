Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
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Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu

Muş'ta kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu.

Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
24.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:28

Muş'ta kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu.

Muş-Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajı'nın gövdesinde iş makinesiyle (ekskavatör) çalışma yapan 45 yaşındaki Ömer Demir, gövdeden sürüklenerek gölete düştü. Demir ve iş makinesi bir süre sonra derin sularda gözden kayboldu.

Durumu fark eden işçiler, jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler güvenlik önlemi aldı, sağlık ve AFAD ekipleri de hazır bekletildi.

Arama çalışmalarının başlatılması için Bitlis'in Tatvan ilçesinden su altı ekiplerinin gelmesinin beklendiği belirtildi.

Baraj inşaatında çalışmalara ara verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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