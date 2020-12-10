Kullandığı iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti
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Kullandığı iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti

10.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:33
Kullandığı iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı nebiler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halil Ş.'nin kullandığı iş makinesi kontrolden çıkarak 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kepçenin altında kalan Halil Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldüğü belirlenen gencin cansız bedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri araştırma başlatırken, gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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