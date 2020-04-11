Kullandığı aracın fiyatı kadar ceza ödedi
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Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kullandığı aracın fiyatı kadar ceza ödedi

Antalya'da otomobiliyle sokağa çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden Ali A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 idari para cezası ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira ceza uygulandı.

11.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:14
Kullandığı aracın fiyatı kadar ceza ödedi

Antalya'da otomobiliyle sokağa çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden Ali A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 idari para cezası ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira ceza uygulandı. Ayrıca Trafik denetleme Büro Amirliği ekiplerince araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç vermekten ve aracın muayenesinin geçmiş olmasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında Manavgat'ta vatandaşların büyük bölümü yasağa riayet ederken, emniyet güçleri sokağa çıkanlara ceza yağdırdı. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere polis tarafından 3150 lira idari para cezası uygulandı.

Yapay Şelale Kavşağı'nda polis ekiplerince durdurulan 07 AFJ 268 plakalı otomobilin sürücüsü Ali A. önce otomobile akaryakıt ve ekmek alarak Sarılar Mahallesi'ndeki evine gittiğini söyledi. Polisin Sarılar Mahallesinde ekmek alacak bir çok yer olduğu, aynı zamanda akaryakıt istasyonunun da açık olduğunu söylemesi üzerine, bu defa geceyi ağabeyinin evinde geçirdiğini ekmek alarak kahvaltı için evine gittiğini söyledi.

Polisin sokağa çıkma yasağının akşam 21.00'da ilan edilmesine rağmen niye evine gitmediğini sorması üzerine ise 'Ağabeyim salmadı, yarın gidersin dedi' cevabını veren Ali A., çekim yapan gazetecilere de, 'Siz neden çekiyorsunuz, size de film çıktı değil mi?' diyerek tepki gösterdi.

3 bin 150 TL sokağa çıkma yasağı, 5 bin 554 TL trafik cezası uygulandı

Ali A.'ya ekipler tarafından yasağı çiğneyerek sokağa çıkması nedeniyle 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca olay yerine çağrılan Trafik ekiplerince ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira otomobilin sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç vermekten ve aracın muayenesinin geçmiş olmasından dolayı 30 bin 71 TL para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında kavşağa motosikletiyle gelen bir vatandaşın engelli kimliğini kontrol eden polis ekipleri 'ekmek almak dışında asla sokağa çıkmaması' konusunda kendisini uyarılarak evine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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