Kullandığı araca çarpan serçeyi suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü
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Kullandığı araca çarpan serçeyi suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde aracıyla seyir halinde giderken otomobiline çarpan serçeyi gören sürücü, yaralı kuşu suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Kullandığı araca çarpan serçeyi suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü
14.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:08

Antalya'nın Serik ilçesinde aracıyla seyir halinde giderken otomobiline çarpan serçeyi gören sürücü, yaralı kuşu suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Sürücünün durup yerdeki kuşu alması güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken suni teneffüs anları da cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde giderken otomobiline serçe kuşu çarptı. Bir müddet sonra aracın dikiz aynasından kuşu yerde can çekiştiğini fark etti. Arkadan gelen traktörü durdurdu o anlar ise güvenlik kameralarına takıldı. Elinde cansız bir halde bulunan serçe kuşuna izlediği video sayesinde kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Bu sayede kuşun tekrar yaşamasını sağladı.

Serik ilçesinde sanayi sitesinde demirci ustası Hasan Bodur, dün aracıyla seyir halinde ilerlerken serçenin aracın sol tarafına çarptığını ve fark edince yavaşladığını söyledi. Dikiz aynasından baktığında kuşun çırpınışlarını gören ve aracını yolun sağına çeken Bodur, arkadan gelen traktörü fark edip işaret ederek traktörü durdurdu ve hızla kuşu bulunduğu yerden aldı. Kuşun hareketsiz olduğunu fark eden Bodur, aracına binip kuşa kalp masajı yapmaya başladı. Bodur, "Daha öncede izlediğim bir videodan esinlenerek, bu suni teneffüsü uygulayayım dedim. O anda o heyecanla serçe kuşuna suni teneffüsü uygulamaya başladım. Ağzına nefes verdim. Göğüs kafesine 7-8 defa masaj yaptım ve kuşun hayata döndüğünü fark ettim. Gerçekten bu kuşu doğaya tekrar kazandırdık kuşu. Yani bu mutluluk anlatılmaz. Gerçekten kendi kendime inanılmaz bir olay dedim. Allah'ım demek ki onun kaderinde varmış yaşamak dedik ve hayata bağladık kuşu" diye konuştu.

Kuşu kurtardıktan sonra su verelim diye arkadaşıyla konuştuklarını belirten Bodur, "Arabanın bagajında su vardı hemen ufak su şişinin kapağına su doldurduk. İnanılmaz bir su içişi vardı. 9-10 yudum su içti serçe kuşu. Elimin içinde daha da canlanmaya başladı. Kalp atışları hızlandı. Nefes alışverişleri canlandı. Ben de doğaya kavuşturdum. Doğaya tekrar bir canlıyı kavuşturmaktan dolayı çok mutlu oldum" dedi.

Arkadaşının yaptığı suni teneffüsü cep telefonu ile kayda alan metal mobilya ustası Ercan Söyler ise "Aldım elime telefonu çekeyim dedim. Maşallah Hasan, kuşu hayata döndürdü. Yani o an anlatılmaz yaşanır derler ya biz o anı yaşadık. O kuşun tekrar hayata dönmesi, tekrar doğaya kanat çırpınışları gerçekten çok duygusal, çok güzel bir gündü" diye konuştu.

Yaşadıkları olayın kolay kolay kimsenin başına gelmeyeceğini aktaran Söyler, "Çoğu insan bunları görüp de vurulan hayvanları görüp es geçiyor. Son dönemlerde görmekteyiz. Bizim yaptığımız olay umarım insanlığa bir ders olur. Bu vurulan dağ keçileri, ayı yavruları, köpeklerin üzerinden geçen insanlar için umarım örnek teşkil eder. Bizler bunu yaptık. Herkesin de yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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