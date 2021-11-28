Kullandığı 150 yıllık taş baskı zeytinyağı üretimini kamyonuyla il il tanıtacak

ESKİŞEHİR (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin kırsal Mutlu Mahallesi Muhtarı Erdinç Tügen, zeytin sıkımında kullanılan 150 yıllık geleneksel taş baskı sistemini, il il gezerek tanıtmak için kamyonuna monte etti. Tügen, çiğ tüketimlerde taş baskı sıkımı yağları kullanmalarını önerdi.

Ayvalık'ın kırsal Mutlu Mahallesi Muhtarı Erdinç Tügen, zeytinyağı elde edilmesinde geleneksel metot olan taş baskı sistemini, satın aldığı kamyona entegre etti. Zeytinlerin ezilerek yağ elde edilmesinde kullanılan 150 yıllık granit taşlar ile aralık ayının ikinci haftasından itibaren ilk olarak Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'ya gidecek olan Tügen, sonrasında Akdeniz bölgesi ve ardından İç Anadolu bölgesini dolaşarak, bu sistem ile nasıl yağ elde edildiğini uygulamalı şekilde vatandaşlara anlatacak.

Kendi tesisinde de yılda en fazla 10 ton taş baskı yağ elde edebildiğini belirten Tügen, geri kalan zeytinini kontinü sistem kullanarak zeytinyağı haline getirdiğini anlattı. Taş baskı yağ isteyenlere de çiğ olarak kullanabilecekleri kadar almaları önerisinde bulunan Tügen, "Türkiye'de taş baskı tesisi belki de bir elin 10 parmağını geçmez. Taş baskı yağ için önemli bir emek harcıyoruz. Bu emeğin yazık olmaması için ben vatandaşlarımıza şu öneride bulunuyorum. Kontinü sistemde elde edilen yağları yemeklerde kullanın. Taş baskı ile elde edilen yağları ise çiğ tüketimlerde, yani kahvaltıda ya da salatalarda kullanın" diye konuştu.