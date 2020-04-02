Kullan at siperlik ESOGÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Muhammed Sait Özer, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle risk altında olan sağlık personellerinin güvenliği için tasarlayıp ürettiği yüz siperliğinde seri üretime geçmeyi hedefliyor.

ESOGÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Muhammed Sait Özer, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle risk altında olan sağlık personellerinin güvenliği için tasarlayıp ürettiği yüz siperliğinde seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Dünya genelinde hızla yayılıp binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs salgını, hastalıkla mücadele eden sağlık personellerini de büyük risklerle karşı karşıya bırakıyor. Sağlıkçılar hastalarla ilgilenirken kendi aldıkları tedbirleri uygulayıp, maske ve eldiven gibi koruyucuları kullansalar dahi riskten kurtulamıyorlar. Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları bu riskleri olabildiğince azaltmak amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Muhammed Sait Özer bir "yüz siperliği" prototipi geliştirdi. Özer, oldukça düşük maliyetle ürettiği bu siperliğin seri üretime geçmesini ve risk altındaki sağlık personellerine yardımcı olmasını hedefliyor.

"İnşallah seri üretime başlayacağız"

ESOGÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Muhammed Sait Özer, üniversite içerisindeki Tıp Fakültesi Hastanesi personelleri için böyle bir çalışmaya imza attığını dile getirdi. Ürettiği siperliği tüm sağlık çalışanları için faydalı olmasını dileyen Özer, "Geçtiğimiz hafta rektörlükten okul personelimize bir çağrı yapıldı. Sağlık camiasında özellikle tıp fakültemizin ihtiyacına yönelik yüz koruyucu şeffaf siperlik tasarlanması ve bunun üretilmesi için biz de hemen çalışmalarımıza başladık. Önce tasarımla ilgili düşüncelerimizi ortaya koyduk. Sağlık çalışanlarıyla, doktorlarla istişareler yaptık. Kullanışlı olacak, takıldığında rahatsızlık vermeyecek hem de ekonomik olacak bir ürün üzerinde prototipler geliştirmeye başladık. Ürünlerimiz farklı hastanelerde kabul görmeye başladı. İnşallah seri üretime de başlayacağız" diye konuştu.

"Sadece el emeği ile günlük 100 adet üretilebiliyor"

Yüz siperliğinin herhangi bir ekipman olmadan el emeği ile günde 100 tane üretilebileceğini aktaran Muhammed Sait Özer, seri üretime geçilmesi halinde çok sayıda sağlık çalışanının bu siperlikleri kullanabileceğini söyledi. Hijyenik olması açısından siperliklerin kısa süreli kullanılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Özer, "Tasarımımızın en kritik özelliği konforlu, hafif olması ve en önemli özelliği ise başı sıkarak etrafından dolanan bir gergi mekanizması değil de taçlar gibi başın üzerinde durması. Siperliklerimiz yaklaşık 40 gram ağırlığında ve pet film kullandığımız için çok şeffaf. Tasarımımız gereği yaptığımız geometride çok ince film kullanabiliyoruz. Bu da hafifliğine takviye ediyor. Kullanıp atılabilecek bir ürün, saatlerce kullanılacak bir ürün değil. 5-10 dakika kullanılıp atılabilecek kadar ucuz ekonomik bir ürün. Ekipman olmadan sadece el emeği ile günlük ortalama 100 adet üretilebiliyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bizden bekliyor, Gazi Üniversitesi'ne de numune olarak gönderdik. Aynı zamanda okulumuzun sosyal medya hesaplarında bunlarla ilgili videolar paylaşıyoruz. Bütün dünya bu tasarımı görsün, örnek alsın. Bu kadar kullanışlı hafif ve ucuz bir ürünün dünya genelinde üretimi yaygınlaşsın diye bir hedefimiz var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA