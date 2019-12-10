Kulis: Erdoğan, yeni parti kurmaktan vazgeçirmek için Davutoğlu'na bir heyet gönderdi
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Kulis: Erdoğan, yeni parti kurmaktan vazgeçirmek için Davutoğlu'na bir heyet gönderdi

Ahmet Davutoğlu yeni partisini kurmasına günler kala, partileşme fikrinden vazgeçmesi yönünde kendisiyle ikna görüşmeleri mi yapılıyır?

10.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:01
Kulis: Erdoğan, yeni parti kurmaktan vazgeçirmek için Davutoğlu'na bir heyet gönderdi

ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı 'ın eski Başbakan 'nu yeni parti kurma çalışmalarından vazgeçirmek için bir heyet gönderdiği iddia edildi.


euronews Türkçe'nin yeni parti kurma çalışmalarını yürüten üst düzey bir yetkiliden edindiği bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği bir ekip Davutoğlu'nu ziyaret etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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