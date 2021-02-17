"Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz" sergisinin süresi 25 Temmuz'a kadar uzatıldı
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"Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz" sergisinin süresi 25 Temmuz'a kadar uzatıldı

17.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:37

Hrant Dink Vakfının öncülüğünde, Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) iş birliğiyle hazırlanan "Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz" sergisi, 25 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Hrant Dink Vakfının öncülüğünde, Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) iş birliğiyle hazırlanan "Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz" sergisi, 25 Temmuz'a kadar görülebilecek.

YKKSY'tan yapılan açıklamaya göre, 1911 ile 2006 yılları arasında yaşamış İstanbullu tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Ayvaz'ın tiyatro arşivinden bir seçki sunan sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 25 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Üç ana bölümden oluşan serginin ilk bölümü sanatçının yaşamı paralelinde İstanbul'da Ermenice tiyatro üretimi ve etkinliklerine, ikinci bölümü Ayvaz'ın 1946-1996'da yayımladığı Kulis dergisine, son bölüm ise Osmanlı ve Türk tiyatro tarihinde mihenk taşı olmuş birçok sanatçıya, topluluğa, oyuna ve mekana odaklanıyor.

Aynı adla İngilizce-Türkçe kataloğu da hazırlanan serginin üç boyutlu sanal turuna, YKKSY'nin internet sitesinden ulaşılabiliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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