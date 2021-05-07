Kuleli Parkta çevre düzenlemesi
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Kuleli Parkta çevre düzenlemesi

Kuleli Parkta çevre düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kemer Belediyesi, Göynük Mahallesi'ndeki Kuleli Parkında çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Kemer Belediyesi, Göynük Mahallesi'ndeki Kuleli Parkında çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Kuleli Park alanında düzenleme çalışmaları kapsamında, kaldırım ve yürüyüş yollarının yapımına başlanıldı. Toplam bin 850 metrekare alan üzerine yapılan park alanında, iki küçük ve bir büyük kameriye de korunarak bırakıldı. Park alanı içerisinde ayrıca çocuk oyun alanı ve sportif faaliyetler için fitness aletlerinin konulacağı belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kemerimizdeki mevcut parkların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini yapmaya devam ediyoruz. Halkımızın parklarda daha güzel vakit geçirebilmeleri için çalışıyoruz. Mevcut parkların yanı sıra yeni parklar da yapmaya devam edeceğiz. Pandemiye rağmen yatırımlarımız devam edecek ve tam kapanma sürecinde halkımız için sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kuleli Parkta çevre düzenlemesi
Kuleli Parkta çevre düzenlemesi
Kuleli Parkta çevre düzenlemesi
Kuleli Parkta çevre düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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