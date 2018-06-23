Külekçi, Mardin Basını ile Bir Araya Geldi

Trabzon-Mardin Kardeşlik Köprüsü Koordinatörü Ahmet Külekçi, Mardin'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Külekçi, Mardin basının bu seçimlerde geri planda tutularak en iyi kanaat önderleri, toplumun aynası basın mensuplarının önemsenmediğine dikkat çekti.

Mardin'de 2012 yılından buyana Trabzon-Mardin Kardeşlik Köprüsü Koordinatörlüğünü yapan Ahmet Külekçi, basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Toplantıya Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, yerel ve ulusal basın mensuplarının temsilcileri katıldı.

Trabzon-Mardin Kardeşlik köprüsü projesi kapsamında Mardin basınının Trabzon'da ağırlanması ve bölge gazetecileri arasında kurulan kardeşliğin daha iyi noktalara gelmesi için çalışıldığını kaydeden Ahmet Külekçi, Mardin'de görev yapan basın mensuplarının zor süreçlerden geçerek görevlerini icra ettiklerini söyledi. Külekçi, basın mensubu olmanın Türkiye'nin her ilinde zor ve meşakkatli olduğuna dikkat çekerken Doğu'da ve Mardin'de görev alan gazetecilerin baskılar bölge dengeleri açısından işlerinin daha riskli ve zor olduğunu söyledi. Yıllardır Mardin'de birçok proje ile Trabzon'dan Mardin'e, Kızıltepe ilçesine Karadeniz ve Mardin'i kardeş kılan büyük projelere imza atıldığını da kaydeden Ahmet Külekçi, "Mardin Türkiye'nin en güzel tarih kokan, başarıları ile ülkemiz genelinde önemli bir yere sahip şehrimiz. Bizler bu güzel ilimizi doğu ile batıyı kaynaştırarak, kardeş köprüleri kurarak, bu kültür mozaiğine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Kızıltepe'de gerçekleştirdiğimiz hamsi festivali ile gerçekleştirdiğimiz kültürel çalışmalar bölgemize renk katmıştır. Mardin basının hak ettiği yere gelmesi ve değeri görmesi için çalışacağız "dedi.

Toplantının ardından Mardin'deki basın mensuplarına Trabzonspor eşarbı hediye edildi. - MARDİN