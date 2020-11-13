Kulede nöbet tutan askerler, kadına saldırıyı durdurdu
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Kulede nöbet tutan askerler, kadına saldırıyı durdurdu

13.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:08
Kulede nöbet tutan askerler, kadına saldırıyı durdurdu

KOCAELİ'inin Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında bir kadını dövüp, bıçak çeken saldırgana, kadından uzaklaşmaması halinde silah kullanacakları uyarısında bulundu.

KOCAELİ'inin Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında bir kadını dövüp, bıçak çeken saldırgana, kadından uzaklaşmaması halinde silah kullanacakları uyarısında bulundu. Paniğe kapılan saldırgan kaçtı, kadın tedaviye alındı.  

Olay, 8 Kasım gecesi saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında kimliği belirsiz bir erkeğin, bir kadını darbettiğini gördü. Erkeğin elindeki bıçağı da fark eden askerler, saldırgana, kadından uzaklaşmaması halinde 

silah kullanacakları yönünde uyarı yaptı. Paniğe kapılan saldırgan, kadını bırakıp kaçtı.Nöbetçi astsubay, hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kadını darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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