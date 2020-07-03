Kuleba: "(Türkiye ile) İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın konuşması - Kuleba: "İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi.
03.07.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:09
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın konuşması - Kuleba:
"İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA