Kuleba: "(Türkiye ile) İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"
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Kuleba: "(Türkiye ile) İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın konuşması - Kuleba: "İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi.

03.07.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:09

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın konuşması - Kuleba:

"İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Kuleba: '(Türkiye ile) İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor'

Kaynak: AA

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