Kuleba: "(Türkiye ile) İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor" Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın konuşması - Kuleba: "İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın konuşması - Kuleba: "İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor" ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi. (3) Kaynak: AA