Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı - Haberler

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Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması konularını ele aldıklarını ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması konularını ele aldıklarını ifade etti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Truss ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya'ya daha çok yaptırımın uygulanmasını konuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamak için sonraki adımları Liz Truss ile görüştük. Anlamsız saldırganlığını ve barbarca savaş suçlarını durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı."

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğü aktarılarak, Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecinin değerlendirildiği bildirildi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Dmitro Kuleb, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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