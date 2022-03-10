Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (2)

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna pes etmedi, pes etmiyor ve pes etmeyecek. Biz diplomasiye açığız, diplomatik çözümler arıyoruz ama (diplomatik çözümler) olmadığı sürece biz cesur bir şekilde kendimizi feda ederek, vatanımızı, toprağımızı, insanlarımızı Rus saldırganlığından koruyacağız." dedi.

Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'daki Regnum Carya Otel'de düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi.

Söz konusu toplantının hem zor hem de kolay yanı olduğuna işaret eden Bakan Kuleba, "Neden kolaydı? Çünkü ( Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Bakan Lavrov Ukrayna ile ilgili kendi geleneksel anlatılarını sürdürdü. Zordu. Çünkü ben elimden geleni yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım çünkü hem işgal altında olan kentlerde hem de savaşın sürdüğü cephelerde insani bir trajedi yaşanıyor. Bu insani trajediyi sonlandırmak için diplomatik yolları arama konusunda en iyisini yaptım." ifadesini kullandı.

Kuleba, bugün ihtiyaç duydukları tek şeyin ciddi ve yapıcı bir görüşme olduğunu kaydederek, barış için, vatandaşlarının hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Rusya tarafından kayda değer bir görüşme ve çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden görüşebileceğini dile getiren Kuleba, "Ukrayna'daki savaşın, Ukraynalıların, Ukraynalı sivillerin yaşadığı acının bitmesiyle ilgili sürecin devamı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kuleba, Rusya'nın, Mariupol, Sumi ve Poltava'dan insani bir koridora izin vereceğini umduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ateşkesin aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, Ukrayna ile ilgili dile getirdiği taleplerin yerine getirilip getirilmemesiyle alakalı olduğunu anladım. Ukrayna pes etmedi, pes etmiyor ve pes etmeyecek. Biz diplomasiye açığız, diplomatik çözümler arıyoruz ama (diplomatik çözümler) olmadığı sürece biz cesur şekilde kendimizi feda ederek, vatanımızı, toprağımızı, insanlarımızı Rus saldırganlığından koruyacağız. Umarım ki bugün gerçekleştirilen formatın devamı olur."

Rusya'nın Ukrayna'nın teslim olmaması durumunda ateşkes ilan edecek gibi görünmediğini vurgulayan Kuleba, "Burada dengeli diplomatik çözümleri görmek istiyoruz ama teslim olmayacağız." dedi.

Kuleba, Rusya'dan insani konularda herhangi bir somut talep iletilip iletilmediğiyle ilgili soruya ilişkin, "Çok basit bir öneride bulundum ve şöyle dedim: Hepimizin muhtemelen akıllı telefonu vardır, ben şu an kendi yetkililerimi arayabilirim, kendi başkanımı, genelkurmay başkanımı arayabilirim ve size yüzde yüz garanti verebilirim. Bir Ukraynalı Dışişleri Bakanı olarak, herkes insani koridorlarla ilgili, insani koridorların gerçekten de amacına ulaşacağıyla ilgili söz verecektir derim. Aynısını siz yapabilir misiniz? Siz arayabilir misiniz? diye sordum fakat kendisi yanıt vermedi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da iktidar partisinin, Türkiye ve ABD'nin garantör ülke olması konusundaki önerisinin toplantıda konuşulmadığını kaydeden Kuleba, "Bizim tutarlı, istikrarlı politikalarımız arasında en nihayetinde NATO'ya tam üye olabilmek ve NATO sözleşmesinin getirdiği güvenliği ve emniyeti alabilmek bulunuyor. Bunlar tek bir hamlede olacak şeyler değil, şu anda geleceğe yönelik çalışmalar sürecek. Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısı konusunda NATO, kolektif olarak bu saldırıyı durdurma noktasında hazır değil, sivilleri Rusya'nın hava saldırılarından koruma konusunda hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)