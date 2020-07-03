Kuleba: "Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Antalya'da çok iyi önlemler almış" Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklaması - Kuleba: "Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Antalya'da çok iyi önlemler almış"ANTALYA( AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklaması - Kuleba: "Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Antalya'da çok iyi önlemler almış" ANTALYA( AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı. Kaynak: AA