Kuleba: "Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Antalya'da çok iyi önlemler almış"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklaması - Kuleba: "Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Antalya'da çok iyi önlemler almış"ANTALYA( AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı.
03.07.2020 19:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:18
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklaması - Kuleba:
"Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Antalya'da çok iyi önlemler almış"
ANTALYA( AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA