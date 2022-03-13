Kuleba'dan yabancı savaşçılara "Rus ordusuna katılmayın" çağrısı - Haberler

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Kuleba'dan yabancı savaşçılara "Rus ordusuna katılmayın" çağrısı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Kuleba'dan yabancı savaşçılara

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenerek Ukrayna'ya gelmekten vazgeçmelerini istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenerek Ukrayna'ya gelmekten vazgeçmelerini istedi.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine saldırdığını kaydederek, "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık savaşı yürütüyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya karşı Rus ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenen Kuleba "Yapmayın. Uluslararası mahkemelerde davalar açtık. Hayatta kalsanız bile, bir savaş suçlusu olacaksınız. Paraya ya da başka bir şeye değmez." ifadelerine yer verdi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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