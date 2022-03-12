Kuleba'dan, Rusya'nın Herson'da yapmayı planladığı iddia edilen "sahte referanduma" tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuleba'dan, Rusya'nın Herson'da yapmayı planladığı iddia edilen "sahte referanduma" tepki

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
 - Güncelleme:
Kuleba'dan, Rusya'nın Herson'da yapmayı planladığı iddia edilen

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Herson bölgesinde "sahte referandum" planlaması durumunda Rusya'ya sert yaptırımlar getirilmesini istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Herson bölgesinde "sahte referandum" planlaması durumunda Rusya'ya sert yaptırımlar getirilmesini istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Herson bölgesinde "sahte referandum" düzenlemeyi planladığı iddialarına değindi.

Kuleba, "2014 metodolojisine göre, Rusya umutsuzca Herson'da 'Halk Cumhuriyeti' için sahte bir referandum düzenlemeye çalışıyor. Tamamen bir kurgu olduğu için halk arasındaki destek sıfır. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır. Herson, her zaman Ukrayna'dır ve öyle de kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Yerel basında, "Rusya'nın, Rus ordusunun girdiği Herson'da sözde 'Herson Halk Cumhuriyeti'nin kurulması için sahte bir referandum düzenlemeyi planladığına" ilişkin haberler çıkmıştı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Referandum, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title