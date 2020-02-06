Kule ve meydan görevlilerinin tanık olarak ifadesi alınıyor

06.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:17

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlisi 4 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alınmaya başlandı. Kazanın meydana geldiği uçağın yardımcı pilotu F. P'nin durumunun ağır, Kaptan Pilot M. A'nın durumunun ise hafif olduğu, iki pilotun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, soruşturma savcılarının talimatı ile 2'si kule görevlisi, 2'si de meydan görevlisi olmak üzere 4 kişinin, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nde tanık sıfatı ile ifadeleri alınmaya başlandı. Olayda yaralanan kaptan pilot M.A.'nın, tedavisinin Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü ve durumunun iyi olduğu, yardımcı pilot F. P.'nin, Şişli'de Amerikan Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, kazadan önce aynı havalimanına inişe geçen fakat pisti pas geçen iki uçağın pilotlarına da, 'pisti niçin pas geçtikleri'nin sorulacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul