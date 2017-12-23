Kule, Pilotu Yanlış Anlayınca, Güvenlik Birimlerini Alarma Geçirdi

Arjantin'in ulusal havayolu şirketi Aerolineas Argentinas'ın Buenos Aires Aeroparque -Santa Cruz (Bolivya), seferi için kalkış yapan Boeing 737-800 tipi uçağının kokpit ekibi kalkışın ardından bir nesnenin uçağın kuyruğuna çarpmış olabilceğini düşünerek "kuyruk darbesi" aldığını kuleye rapor ederek tırmanışını durdurdu.

KULE OLAYI HIJACK ANLADI

Ancak kule bu raporu "hijack", yani kaçırılma olarak algıladı. Uçağın kaçırıldığını ilgili birimlere haber verdi. Bunun üzerine kule, uçağa Buenos Aires'e dönüş talimatı verdi. Uçak 5 bin fitte bir süre yakıt tükettikten sonra, "kaçırılma" olarak anlaşıldığı için, Buenos Aires'teki Ezeiza Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇUŞ EKİBİ ŞOK YAŞADI

Uçağın iniş sonrası uçuş ekibi kısa süreli bir şok yaşadı. Kule ile uçuş ekibinin arasında yanlışma olduğu ortaya çıktı.

Yapılan teknik kontrollerde kuyrukta herhangi bir hasar tespit edilmediği,yanlış anlaşılmanın ise pilot ile kule arasındaki kullanılan kısaltmalardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.