Kule, Pilotu Yanlış Anlayınca, Güvenlik Birimlerini Alarma Geçirdi
Arjantin'den Bolivya'ya gitmek üzere havalanan uçak kısa bir süre sonra kuleye "kuyruk darbesi" aldığını rapor etti. Kule, bunu "Uçak kaçırıldı" diye algılayınca güvenlik birimlerini alarma geçirdi ve uçak yere indirildi.
Arjantin'in ulusal havayolu şirketi Aerolineas Argentinas'ın Buenos Aires Aeroparque -Santa Cruz (Bolivya), seferi için kalkış yapan Boeing 737-800 tipi uçağının kokpit ekibi kalkışın ardından bir nesnenin uçağın kuyruğuna çarpmış olabilceğini düşünerek "kuyruk darbesi" aldığını kuleye rapor ederek tırmanışını durdurdu.
KULE OLAYI HIJACK ANLADI
Ancak kule bu raporu "hijack", yani kaçırılma olarak algıladı. Uçağın kaçırıldığını ilgili birimlere haber verdi. Bunun üzerine kule, uçağa Buenos Aires'e dönüş talimatı verdi. Uçak 5 bin fitte bir süre yakıt tükettikten sonra, "kaçırılma" olarak anlaşıldığı için, Buenos Aires'teki Ezeiza Havalimanı'na yönlendirildi.
UÇUŞ EKİBİ ŞOK YAŞADI
Uçağın iniş sonrası uçuş ekibi kısa süreli bir şok yaşadı. Kule ile uçuş ekibinin arasında yanlışma olduğu ortaya çıktı.
Yapılan teknik kontrollerde kuyrukta herhangi bir hasar tespit edilmediği,yanlış anlaşılmanın ise pilot ile kule arasındaki kullanılan kısaltmalardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
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Pilot dilimizi bilmiyor. Ondan olmuşturCevap Yaz Yayından Kaldır
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Buneya kamera sakasımıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İste kuleyle uçak arasındaki o telsiz konuşması Pilot:kule beni duyabiliyormusunuz..?? Kule:evet efendim.devam edin lütfen Pilot:yanlış anlamazsanız bir rapor vermek istiyorum..? Kule:olurmu efendim öyleşey decam edin.. Pilot:HIJACK... Kule:????neeyyy kaçırıldınız mı...aman yarebbim Pilot:neydi la bu kısaltma kule karıştı...?? Kule:koyvemeyin kendinizi ... Pilot:ah be abicim ben nerdeyim sen nerde....Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır