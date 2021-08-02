Küle dönen mahallede günler sonra cesetlerine ulaşılan çifte bırakılan not yürekleri burktu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında kayıp olarak aranan çiftçin cesetleri evlerinden 500 metre uzaklıkta bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında kayıp olarak aranan çiftçin cesetleri evlerinden 500 metre uzaklıkta bulundu. Çiftin evlerinin kapısında arkadaşları tarafından bırakılan "Fahri bizimle irtibat kur. Herkes sizi merak ediyor" yazılı not adeta yürekleri burktu. Öte yandan, çiftin köpeklerinin bir an olsun kapıdan ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı. Evin ise tamamen yanmış olduğu gözlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Çıkan yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60) ve Alman uyruklu eşi Andire Yiğit Okur'un (58) öğle saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmede çiftin evlerinin yanmaya başlamasının ardından kaçarken alevlere yakalandığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, çiftin evinde yapılan incelemede kapıda yazılı olan not dikkatlerden kaçmadı. Notta çiftin arkadaşları tarafından yazılan, "Fahri bizimle irtibat kur. Herkes sizi merak ediyor" sözleri adeta yürekleri burktu.

Ayrıca, çiftin köpeklerinin bir an olsun kapıdan ayrılmaması da dikkatlerden kaçmadı. Köpekle, yangın dolayısıyla mahallede görevli olan bir kişi ilgilenirken, ekipler tarafından alınmak istenilen köpek, gitmek istemeyince yanan ormanlık alana kaçtı.

Çiftin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı