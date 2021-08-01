Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı
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Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı

Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan çiftin, evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan çiftin, evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin yangından kaçarken ormanlık alanda alevlerin arasında kalarak can verdiği tahmin ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Çıkan yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60) ve Andire Yiğit Okur'un (58) cansız bedenlerine, öğle saatlerinde evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alanda ulaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor. Çiftin yangından kaçarken ormanlık alan içerisinde alevlerin arasında kalarak can verdiği tahmin ediliyor. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi. - ANTALYA

Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı
Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı
Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı
Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı
Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı
Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı - Haberler
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