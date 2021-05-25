Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
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Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | 3. Sayfa

Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadıı Kerim'in alevlerin arasından sağlam çıkması ise dikkat çekti.

Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı

Yangın, Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yangın çıktı. Yangının rüzgarla kısa sürede büyümesiyle ev bir anda alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında müstakil ev ve evdeki eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in alevlerin arasından sağlam çıkması ise dikkat çekti. Yangın esnasında binadan yükselen alevler ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı
Küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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