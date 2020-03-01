Kulalılar Mehmetçik için toplandı
Şehir merkezinde yapılan konvoyun drone görüntüleri Kula Tofaş Fan Kulüp Başkanı İlyas Eşmeli ile röportaj Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Lokma hayrı ve dua edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Yunus Emre Kent Meydanında toplanan Kulalılar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve...
Şehir merkezinde yapılan konvoyun drone görüntüleri
Kula Tofaş Fan Kulüp Başkanı İlyas Eşmeli ile röportaj
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Lokma hayrı ve dua edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Yunus Emre Kent Meydanında toplanan Kulalılar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve şehit olan askerler için lokma hayrında bulundu. Yaklaşık 100 araçlı konvoy sloganlar ve tekbirler eşliğinde ilçede tur attı.
Kaynak: AA