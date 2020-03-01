: Kulalılar Mehmetçik için toplandı

01.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:31

Şehir merkezinde yapılan konvoyun drone görüntüleri

Kula Tofaş Fan Kulüp Başkanı İlyas Eşmeli ile röportaj

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Lokma hayrı ve dua edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Yunus Emre Kent Meydanında toplanan Kulalılar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve şehit olan askerler için lokma hayrında bulundu. Yaklaşık 100 araçlı konvoy sloganlar ve tekbirler eşliğinde ilçede tur attı.

Kaynak: AA

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