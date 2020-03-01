Kulalılar Mehmetçik için toplandı
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Kulalılar Mehmetçik için toplandı

Şehir merkezinde yapılan konvoyun drone görüntüleri Kula Tofaş Fan Kulüp Başkanı İlyas Eşmeli ile röportaj Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Lokma hayrı ve dua edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Yunus Emre Kent Meydanında toplanan Kulalılar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve...

01.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:31
Kulalılar Mehmetçik için toplandı

Şehir merkezinde yapılan konvoyun drone görüntüleri

Fan Kulüp Başkanı İlyas Eşmeli ile röportaj

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Lokma hayrı ve dua edilmesi MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Yunus Emre Kent Meydanında toplanan Kulalılar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve şehit olan askerler için lokma hayrında bulundu. Yaklaşık 100 araçlı konvoy sloganlar ve tekbirler eşliğinde ilçede tur attı.

Kaynak: AA


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: Kulalılar Mehmetçik için toplandı
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