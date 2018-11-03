Kulalı Süt Üreticileri Manisa Tarım Fuarında

Kula Süt Üreticileri Birliği üyeleri, Manisa'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret ederek son gelişmeleri yakından takip etme imkanı buldu.

Kula Süt Üreticileri Birliği, çeşitli il ve ilçelerde düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarlarına üyeleri ile birlikte katılarak, çiftçilerin bilgilendirmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Fuar etkinlikleri kapsamında Manisa'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılan Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal ve üreticiler, 15'yi aşkın firmanın yer aldığı tarım fuarını gezdi.

Bu tarz fuarların Manisa'daki tarım ve hayvancılığın gelişiminde büyük rol oynadığını ifade eden Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, çevre il ve ilçelerde düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarlarına katılarak, üyelerinin bilgilenmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Tarım ve hayvancılık alanında çeşitli çalışmalarla üyelerin kazanmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Uysal, "Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Manisa Tarım ve Hayvancılık fuarına Kulalı üreticilerimiz ile birlikte katıldık. Kula'dan katılan birlik üyesi üretici arkadaşlarımız fuar alanında bulunan stantları gezerek bilgiler aldı. Bu tür mesleki geziler üreticilerimizin ufkunu açıyor. İlçeye döndüklerinde kendi işletmelerinde mutlaka yenilikler yaptıklarını biliyoruz. Bu bizi memnun ediyor. Çünkü üyelerimizin yaptığı yeniliklerle işletmelerinde verim artışları olduğunu da görebiliyoruz" dedi. - MANİSA