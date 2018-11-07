Kulalı leblebi üreticisi de dijital çağa ayak uydurdu

Kula'da uzun yıllardır leblebi üretimi yapan Süleyman Erdil, Kula leblebisinin internet üzerinden satışını yaparak, bir yandan gelirini arttırıyor diğer yandan ise ilçeye özgü leblebinin tanıtılmasını sağlıyor

MANİSA - Leblebisiyle meşhur Manisa'nın Kula ilçesinde bir leblebi üreticisi, gelişen teknolojiye ayak uydurarak, üretimini yaptığı leblebileri internet üzerinden satmaya başladı. Türkiye'nin birçok noktasından sipariş alan Kulalı üretici, hem leblebicilik mesleğinin yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de Kula leblebisinin tanıtımını yapıyor.

Kula'da uzun yıllardır kuru yemiş sektöründe hizmet veren leblebi üreticisi Süleyman Erdil, gelirini arttırmak ve Kula leblebisinin tanıtımını yapmak amacıyla dijital ortamdan faydalanmaya karar verdi. Girişimci Erdil, internet ortamından alışveriş imkanı sağlayan ePttAVM ile iş anlaşması sağladı. Bu sayede internet üzeriden satışa başlayan Erdil, ürettiği leblebileri Türkiye'nin her yerine ulaştırıyor. Projeye yeni başlamasına rağmen Türkiye'nin birçok il ve ilçesine leblebi çeşitlerini gönderdiğini aktaran Erdil, "Leblebicilik mesleği zanaatkarlık mesleklerinden birisidir. Biz Kula'da bu mesleği icra ediyoruz. Hasbelkader leblebicilik mesleği zor ama severek yaptığımız zanaatlardan birisi ve Kula'mızı en iyi şekilde leblebicilik mesleği olarak ve diğer zanaatkarlık meslekleri olarak tanıtımını yapmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bu niyetle ePttAVM üzerinden ürünlerimizi bütün Türkiye'ye artık tek tuşla pazarlama yönetime de geçmiş bulunmaktayız. Bununla da gurur duyuyoruz ve iftihar ediyoruz. İnşallah bundan sonra tüm müşterilerimiz arzu ettikleri takdirde kargo yoluyla bütün ürünlerimize anında sahip olabilirler" dedi.