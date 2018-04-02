Kulalı Kadınlar, Çanakkale'yi Gezdi

Kulalı kadınların oluşturduğu ilk kafileyi, Kula Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hüseyin Tosun yolcu etti.

Kula Belediyesi'nin, Kulalıların ülkemizin tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirlerini tanıyıp görmeleri amacıyla başlattığı kültür gezileri bu yıl da devam ediyor. 2018 yılının ilk gezisi, Kulalı kadınlardan oluşan kafilenin katılımıyla Çanakkale'ye gerçekleştirildi. İlk kafileyi uğurlayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, tarih ve kültür gezilerinin Kula Belediyesi'nin hem sosyal hem de kültürel hizmeti olduğunu ve daha önce Çanakkale'yi hiç gidip göremeyen vatandaşlar için güzel bir fırsat olduğunu söyledi. Başkan Tosun'un yolcu ettiği Kulalı 46 kadın, 1. Dünya Savaşı'nda Türk Milleti'nin unutulmaz bir zafer kazandığı ve binlerce vatan evladının şehit olduğu toprakları gezip görme imkanı buldu. Geziye katılanlar, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Morto koyu, Conkbayırı, Seyit Onbaşı Anıtı, Yahya Çavuş Anıtı (Ertuğrul koyu), Kanlısırt, 57. Alayı tarihi Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir Kalesi, Namazgah, Hamideye, Mecidiye Tabyası ve Havuzlar Şehitliği ziyaret etti. Çanakkale turu ile başlayan kültür gezileri, farklı vatandaşlardan oluşan kafilelerle, ücretsiz olarak, önceden belirlenen tarihlerde çeşitli şehirlere düzenlenecek.

BAŞKAN TOSUN; "HEMŞERİLERİMİZ, TARİHİNİ YERİNDE GÖRME İMKANI BULUYOR"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Çanakkale'nin milletimiz için, tarihimiz için çok farklı bir anlamı var. Çanakkale; aziz milletimizin vatanına, inancına, izzetine, bağımsızlığına yapılan saldırı karşısında, iman gücüyle destan yazdığı topraklardır. Kulalıların, tarihini yerinde görmesi için Kültür Gezilerimiz devam edecek. Kültür gezilerimizde önceliği, o güzel tarihi mekanları daha önce hiç gidip görme fırsatı bulamamış hemşerilerimize veriyoruz. Vatandaşlarımızın gezilere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.