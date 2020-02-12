Kulalı hayırsever iş adamı Keleşoğlu hayatını kaybetti
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Kulalı hayırsever iş adamı Keleşoğlu hayatını kaybetti

1950 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde dünyaya gelen ve iş hayatına atılmasının ardından yaptığı yatırım ve hayırlar ile oldukça sevilen bir isim olan Kulalı iş adamı Hakkı Celal Keleşoğlu, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayatını kaybetti.

12.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:26
Kulalı hayırsever iş adamı Keleşoğlu hayatını kaybetti

1950 yılında 'nın Kula ilçesinde dünyaya gelen ve iş hayatına atılmasının ardından yaptığı yatırım ve hayırlar ile oldukça sevilen bir isim olan Kulalı iş adamı Hakkı Celal Keleşoğlu, 'in ilçesinde hayatını kaybetti.


Manisa'nın tanınmış iş adamları arasında yer alan 70 yaşındaki Hakkı Celal Keleşoğlu, evinde akşam saatlerinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Çeşme Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Özellikle eğitim alanında yaptığı yatırımlar ve renkli kişiliği ile Kulalılar tarafından oldukça sevilen bir isim olan Keleşoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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