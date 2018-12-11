Kulalı Esnaflara Hijyen Semineri

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile İlçe Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği bir proje ile gıda üretim ve perakende iş yerlerinde insani tüketim amaçlı üretim yapan tesislerde çalışanlara hijyen eğitimi verilmeye başlandı.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile İlçe Tarım Müdürlüğü, halk sağlığını ön planda tutmak amacıyla düzenlediği bir proje ile Kula'daki insani tüketim amaçlı üretim yapan işyeri çalışanlarına hijyen seminerleri verilmeye başlandı. Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda düzenlenen seminerlerde, halk sağlığını korumak için daha hijyenik ortamlarda çalışılmasının ön planda tutulduğunu belirten Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan; "Kula İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve odamız ile düzenlediğimiz bir proje ile esnaflara yönelik hijyen seminerlerine başladık. Halkın sağlığı, tüketicinin korunması, tüketici sağlığı büyük önem arz etmektedir. Esnafın hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda eğitim ve eğitimde verilen bilgilere uygulama alanında uyulması uygulamaya konulması gerekir. İlgili bütün meslek dallarının eğitime katılmalarını bekliyoruz. Farklı meslek grupları ile yapacağımız eğitim seminerleri, hafta sonuna kadar devam edecek." dedi.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile birlikte, Kulalı esnaflara yönelik başlattıkları hijyen seminerlerine büyük önem verdiklerini dile getiren Kula İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu ise insani tüketim amaçlı üretim yapan işyeri çalışanlarını her gün farklı meslek grupları halinde seminere alarak daha kaliteli ve sağlıklı hizmet etmeleri konusunda eğitim vereceklerini belirtti.

Gıda ve gıda temasında bulunan esnaf ile sağlık sektörünü ilgilendiren bütün meslek alanlarında hijyen eğitimi alma zorunluluğu nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında eğitim verildiği bildirildi. - MANİSA