Kulaksızlar'ın da Yolu Yenilendi
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Kulaksızlar'ın da Yolu Yenilendi

Kulaksızlar'ın da Yolu Yenilendi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Kulaksızlar Mahallesi'nin karayolları ile bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Kulaksızlar Mahallesi'nin karayolları ile bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından yol güvenli hale gelirken Mahalle Muhtarı Halil Afşin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Şehrin farklı noktalarında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Kulaksızlar Mahallesi'nin karayolları ile bağlantısını sağlayan yaklaşık 2 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ve Kulaksızlar Mahalle Muhtarı Halil Afşin ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu. Daha önce yollarının bakımsız ve kötü bir görünümde olduğunu belirten Kulaksızlar Mahalle Muhtarı Halil Afşin, "Halkımız yapılan yoldan memnun. Allah razı olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, da yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Habermetre

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