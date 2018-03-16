Kulaklık Girişi Neden Yok?

Sony Xperia XZ2 ve Sony Xperia XZ2 Compact'in Hi-Res ses teknolojisi de dahil sevilen pek çok özelliği bulunsa da, bu sefer 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçilmiş gibi gözüküyor.

İLGİLİ HABER Xperia XZ2 daha iyi olabilir miydi?

Sony, bu girişin neden kaldırıldığını resmi bir blog yazısı ile açıklasa da pek ikna edici olduğu söylenemez.

Sony'nin söylediğine göre bu değişim, yeni "Ambient Flow" tasarım dilinin bir parçası olarak yapıldı ve istenilen "güzel, kesintisiz tasarım" için tasarımcıların kulaklık girişinden vazgeçmeleri gerekiyordu. Bunun yanı sıra firma "kablosuz kulaklıklara yönelen büyük bir piyasa akımını" da fark etmekteydi.

Başka bir şekilde söylenirse, Sony, "kesintisiz bir tasarımın" 3.5mm girişi ile mümkün olmadığını – telefonlar bu giriş için yeterince kalın olsalar dahi – düşünmüyor ve görünene göre artık insanlar kablosuz kulaklıkları tercih ediyorlar.

Tabi ki Sony'nin mobil ekibinin mühendislik sırlarını sorgulamak bize düşmez ama örnek olarak Samsung'un bu sene içerisinde gayet güzel gözüken, çıkıntısız ve kablolu kulaklıkları desteklemeye devam eden telefonlar üretmeyi başardığı söylenebilir.

Neyse ki Sony'nin SSS açıklamasında belirtildiği üzere telefon ile beraber bir adaptör de sunuluyor ve böylelikle, eğer "büyük piyasa akımına" katılmak istemiyorsanız, var olan kablolu kulaklıklarını kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca adaptör Sony'nin Hi-Res Audio teknolojisini de destekliyor. Tabi ki bu teknolojiyi kullanmak için uygun bir kulaklığa sahip olmanız gerekiyor.

Kulaklık tercihi sorgulanabilir olsa da Sony'nin bu seneki telefonlarının tasarım anlamında zamanı yakalamayı başardığı rahatlıkla söylenebilir...