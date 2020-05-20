Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

İlçede ilk defa görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kulaklı orman baykuşu, vatandaşlar tarafından arazide bitkin bulundu. Vatandaşlar buldukları baykuşu; zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri de kuşu, su verip besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne götürdü.

Yavru kulaklı orman baykuşu daha sonra tedavi ve bakımı için Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Kaynak: DHA