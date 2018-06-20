Kulakları Kesilen, Sırtında Yanık Bulunan Köpeğe Tedavi

SAMSUN'da 2017 yılında bin 200, 2018 yılı ilk 5,5 ayında 640 kedi ve köpek Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilerek tedavi ve rehabilite edildi. Son olarak sırtında yanık yarası bulunan ve kulakları kesilmiş bir köpek ile trafik kazası sonucu sırtında derisinin bir kısmı kopan başka bir köpeğin tedavisi de burada yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde getirilen sokak hayvanları tedavi ve rehabilite ediliyor. 156 dönüm alan üzerine kurulu tesise travma, hastalık, trafik kazası ya da şiddete maruz kalma nedeniyle 2017'de bin 200 kedi ve kopek, 2018 yılı ilk 5,5 ayda ise 640 kedi ve köpek buraya getirildi. Son olarak sırtında yanık yarası bulunan ve kulakları kesilmiş bir köpek tedavi edildi. Yine trafik kazası sonucu sırtında derisinin bir kısmı kopan başka bir köpeğin de tedavisi yapıldı. 2013 yılında faaliyete geçirilen Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde görev yapan Bakım Evi Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Hande Yaman, tesise getirilen hayvanların tüm tedavi işlemlerinin yapılmasının ardından kısırlaştırıldığını belirterek, "Kedi ve köpekler sağlıklarına tamamen kavuştuktan sonra da sahiplendirme alanlarımızda yaşamaya devam ediyorlar. Trafik kazası geçirmiş, travmaya maruz kalmış, darp edilmiş, şiddet eğilimi gösterilmiş köpeklerimiz de burada bulunmaktadır. Son olarak tedavilerini yaptığımız iki köpeğimiz var. İkisi de melez kırma köpek. Doberman kırması olan, köpek trafik kazasında arabanını altında ezilip sırtında sürtünmeye bağlı açık yara vardı ve 1 aylık tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Diğer köpeğimiz ise sırtı bel bölgesine kadar yanık şekilde geldi. Yanık tedavisi uyguladık. Kulakları kesilmişti. Şu an tedavisi devam etmekte. Bir ay sonra tedavisinin biteceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Şiddet görmüş hayvanların geldiklerinde insanlardan korktuklarını dile getiren Yaman, "Onlara sevgimizi göstererek yaklaşmamızla birlikte bir hafta sonra uyum sağlayabiliyorlar. Bu konuda halkımıza eğitim vererek bilinçlendirmelidir. Hayvanlar onlara sevgi şefkat gösterdiğinizde hemen anlıyorlar. Onların tek istediği sevgi" diye konuştu. - Samsun