Son dakika haberleri: Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi
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Son dakika haberleri: Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi

28.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:04

Edinilen son dakika haberine göre Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi Polis ekipleri haber alınamayan yaşlı çiftin evine balkondan girince gerçeği öğrendi Evde oturan yaşlı kadın kulakları duymayınca komşularını korkuttu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı çift,...

Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi

Polis ekipleri haber alınamayan yaşlı çiftin evine balkondan girince gerçeği öğrendi

Evde oturan yaşlı kadın kulakları duymayınca komşularını korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı çift, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İtfaiye yardımıyla eve balkondan giren polis ekipleri, içerde olan yaşlı kadının kulaklarının duymadığı için kapıyı açmadığı anlayınca normale döndü.

Olay, Topçular Mahallesi Palandöken sokakta bulunan bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünden bu yana haber alınamayan Hacı ve Hatice A. çiftini merak eden komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının zilini çalarak içeriye seslendi. Uzun süre zilin çalınmasına rağmen kapı açılmayınca, polis ekipleri itfaiye ekiplerinin de yardımıyla eve balkondan girdi.

İtfaiye aracının merdiveni ile ulaştıkları balkondan eve giren polis ekipleri, içeride Hatice A. ile karşılaştı. Kulaklarının duymadığını, bu nedenle kapıdaki sesleri işitmediğini ifade eden yaşlı kadın, eşinin de korona virüs hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis ekipleri, yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi üzerine daha sonra normale döndü.

Son dakika haberleri: Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberleri: Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberleri: Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberleri: Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberleri: Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika haberleri: Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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